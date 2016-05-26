RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7614761576167617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:58

  greenozon написав:Alfa_Bank

Зранку зовсім не працювала картка вашого банку, був якийсь збій?, коли запрацюють?

greenozon, доброго дня. Вже все працює.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7106
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:06

  IMPRINTER написав:Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )

так а пляка где?
mephala
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:11

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )

так а пляка где?

на спецзадании 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 03.12.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:13

Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)

Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 13.06.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:17

  Driver написав:Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)

Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...

Driver, добрый день. Работает.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7106
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:23

  cdj2 написав:ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.

Укажите еще, пожалуйста:
1) дата и время совершения операции;
2) модель телефона.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7106
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7614761576167617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, proftpd66, ramaz, Stringer і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3492, 3493, 3494
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34937 4322257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 11:24
V2
ОТП БАНК 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6153 1400493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:30
vollena71
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 34, 35, 36
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
356 41216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 13:53
vlad123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.