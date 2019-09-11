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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:58
greenozon написав:Alfa_Bank
Зранку зовсім не працювала картка вашого банку, був якийсь збій?, коли запрацюють?
greenozon, доброго дня. Вже все працює.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:06
IMPRINTER написав:
Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )
так а пляка где?
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mephala
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:11
mephala написав: IMPRINTER написав:
Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )
так а пляка где?
на спецзадании
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:13
Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)
Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:17
Driver написав:
Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)
Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...
Driver, добрый день. Работает.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:23
cdj2 написав:
ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.
Укажите еще, пожалуйста:
1) дата и время совершения операции;
2) модель телефона.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:21
Alfa_Bank СЭП, отправленный сегодня в 11:40 из МуАльфы после танцев со светофорами, зашёл получателю в 13:10. О, Боги! Неужели побороли 10-14-17?
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apollo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:24
apollo написав:Alfa_Bank СЭП, отправленный сегодня в 11:40 из МуАльфы после танцев со светофорами, зашёл получателю в 13:10. О, Боги! Неужели побороли 10-14-17?
Спасибо за сигнал, сейчас исправят:)
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Faceless
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:29
Faceless написав:
apollo написав:Alfa_Bank СЭП, отправленный сегодня в 11:40 из МуАльфы после танцев со светофорами, зашёл получателю в 13:10. О, Боги! Неужели побороли 10-14-17?
Спасибо за сигнал, сейчас исправят:)
Кстати, и в мемориалках отправитель и его код значится уже именно клиент и его РНОКПП, а не Альфа.
Альфа начала отправлять прямо со счёта клиента, а не со своего котлового?
О сколько нам открытий чудных... ОК, ради такого можно и мосты/светофоры потерпеть))
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить
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apollo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:32
apollo написав:
Кстати, и в мемориалках отправитель и его код значится уже именно клиент и его РНОКПП, а не Альфа.
месяц как
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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