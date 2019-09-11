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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7615761676177618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:36

  Мизантрóп написав:
  apollo написав:Кстати, и в мемориалках отправитель и его код значится уже именно клиент и его РНОКПП, а не Альфа.
месяц как
ещё во вчерашних: "АТ Альфа-Банк, 23494714". Клиентов какими-то пулами переводили?
Тогда чисто из занудства: если приём/отправка на прямой/с прямого, то уже пора рисовать "платёжное поручение", а не "мемориальный ордер"))
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42

apollo верно,но они сумму прописью правили два раза по полгода.Никакого занудства.Банк не баня.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:48

  apollo написав:
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить

Добрый день. Нужно почистить куки и заработает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:04

  apollo написав:Кстати, и в мемориалках отправитель и его код значится уже именно клиент и его РНОКПП, а не Альфа. ( . . . )

У меня в сегодняшнем СЭПе отправитель Альфа.
Что я делаю не так??? :cry:

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Driver
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:05

  nebumbum написав:Создавал депозит, система отклонила в 09:13, в 10:30 средства списаны, депозита нет.
Веселье продолжается.

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 7615761676177618
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