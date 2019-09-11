ещё во вчерашних: "АТ Альфа-Банк, 23494714". Клиентов какими-то пулами переводили?
Тогда чисто из занудства: если приём/отправка на прямой/с прямого, то уже пора рисовать "платёжное поручение", а не "мемориальный ордер"))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:36
ещё во вчерашних: "АТ Альфа-Банк, 23494714". Клиентов какими-то пулами переводили?
Тогда чисто из занудства: если приём/отправка на прямой/с прямого, то уже пора рисовать "платёжное поручение", а не "мемориальный ордер"))
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42
apollo верно,но они сумму прописью правили два раза по полгода.Никакого занудства.Банк не баня.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:48
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:04
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