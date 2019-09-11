ещё во вчерашних: "АТ Альфа-Банк, 23494714". Клиентов какими-то пулами переводили?
Тогда чисто из занудства: если приём/отправка на прямой/с прямого, то уже пора рисовать "платёжное поручение", а не "мемориальный ордер"))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:36
ещё во вчерашних: "АТ Альфа-Банк, 23494714". Клиентов какими-то пулами переводили?
Тогда чисто из занудства: если приём/отправка на прямой/с прямого, то уже пора рисовать "платёжное поручение", а не "мемориальный ордер"))
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42
apollo верно,но они сумму прописью правили два раза по полгода.Никакого занудства.Банк не баня.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:48
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:04
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:05
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:46
списані гроші вернуться? (зараз висять у блоці)
в які сроки вернуться?
ситуація 1 в 1 як була раніше - глюк банку, тобто гроші списані, але товар не куплений
фактаж грабунку
Дата та час Код операції
12.09.2019 902990 POS Purchase - .... MCC 5499
08:45:39
12.09.2019 902080
08:45:00
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 12 вер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:49
Протягом 1-го робочого дня повернемо.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:50
Alfa_Bank
А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:53
Re: Альфа-Банк
ну ви ж розумієте, що це вже не 1ий раз...
а якщо б там був мульон і зірвалась операція із контрагентом?
тут вже діло пахне керосином.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:01
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