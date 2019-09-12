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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7617761876197620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.

Укажите еще, пожалуйста:
1) дата и время совершения операции;
2) модель телефона.

Отправил в ЛС.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:15

  Alfa_Bank написав:
  apollo написав:
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить

Добрый день. Нужно почистить куки и заработает.

Оно не должно так работать. Разрабы сами должны вписать в метод, выполняемый при нажатии кнопки "Выход" что-то вроде:
Код: Виділити все
-что-то вроде-

и всё заработает.
Востаннє редагувалось cdj2 в Чет 12 вер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2896
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:17

  cdj2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  apollo написав:
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить

Добрый день. Нужно почистить куки и заработает.

Оно не должно так работать. Разрабы сами должны вписать в метод, выполняемый при нажатии кнопки "Выход" что-то вроде:
Код: Виділити все
setcookie(MAB_SESSION_ID, "");

и всё заработает.

Спасибо, вопрос у них в работе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:18

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)

Такого не можем :mrgreen:

А как банк вообще собирается "сорри-бонусится" перед тысячами клиентами, которым он испортил настроение, повысил давление, сорвал сделки, которых он просто подставил? И собирается ли вообще? :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:18

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)

Такого не можем :mrgreen:

Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел... :-)
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:21

  Alfa_Bank написав:
  nebumbum написав:Создавал депозит, система отклонила в 09:13, в 10:30 средства списаны, депозита нет.
Веселье продолжается.

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.


Отправил в ЛС ИНН.
nebumbum
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:23

Re: Альфа-Банк

много чего еще не хватает для долгой жизни))
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:28

  Мизантрóп написав:много чего еще не хватает для долгой жизни))
Зображення

:shock: :lol:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:29

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)

Такого не можем :mrgreen:

А как банк вообще собирается "сорри-бонусится" перед тысячами клиентами, которым он испортил настроение, повысил давление, сорвал сделки, которых он просто подставил? И собирается ли вообще? :evil:

Ваш вопрос пока у меня в работе, надеюсь, сегодня решим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31

  cdj2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)

Такого не можем :mrgreen:

Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел... :-)

У нас только ручки сейчас остались :roll:
Alfa_Bank
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