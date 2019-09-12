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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10
Alfa_Bank написав: cdj2 написав:
ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.
Укажите еще, пожалуйста:
1) дата и время совершения операции;
2) модель телефона.
Отправил в ЛС.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:15
Alfa_Bank написав: apollo написав:
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить
Добрый день. Нужно почистить куки и заработает.
Оно не должно так работать. Разрабы сами должны вписать в метод, выполняемый при нажатии кнопки "Выход" что-то вроде:
- Код: Виділити все
-что-то вроде-
и всё заработает.
Востаннє редагувалось cdj2
в Чет 12 вер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:17
cdj2 написав: Alfa_Bank написав: apollo написав:
Пы.Сы. но кнопка "выход" из МуАльфы так и не работает, прошу подпилить
Добрый день. Нужно почистить куки и заработает.
Оно не должно так работать. Разрабы сами должны вписать в метод, выполняемый при нажатии кнопки "Выход" что-то вроде:
- Код: Виділити все
setcookie(MAB_SESSION_ID, "");
и всё заработает.
Спасибо, вопрос у них в работе.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:18
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)
Такого не можем
Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел...
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:21
Alfa_Bank написав: nebumbum написав:
Создавал депозит, система отклонила в 09:13, в 10:30 средства списаны, депозита нет.
Веселье продолжается.
Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
Отправил в ЛС ИНН.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:23
много чего еще не хватает для долгой жизни))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:28
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:29
Ваш вопрос пока у меня в работе, надеюсь, сегодня решим.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31
У нас только ручки сейчас остались
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