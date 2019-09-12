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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:48
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
А как банк вообще собирается "сорри-бонусится"
перед тысячами клиентами, которым он испортил настроение, повысил давление, сорвал сделки, которых он просто подставил? И собирается ли вообще?
Ваш вопрос пока у меня в работе, надеюсь, сегодня решим
.
Если что я сегодня с утра тоже не смог с карты деньги снять в АТМ.
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