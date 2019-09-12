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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7617761876197620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:48

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:А как банк вообще собирается "сорри-бонусится" перед тысячами клиентами, которым он испортил настроение, повысил давление, сорвал сделки, которых он просто подставил? И собирается ли вообще? :evil:

Ваш вопрос пока у меня в работе, надеюсь, сегодня решим.


Если что я сегодня с утра тоже не смог с карты деньги снять в АТМ. :D
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59

А у меня в МАБе шаблоны не работали. И у меня ещё нет сорри-бонусов от Альфа-банка :D
Driver
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  #<1 ... 7617761876197620
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