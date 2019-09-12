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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7617761876197620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:48

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:А как банк вообще собирается "сорри-бонусится" перед тысячами клиентами, которым он испортил настроение, повысил давление, сорвал сделки, которых он просто подставил? И собирается ли вообще? :evil:

Ваш вопрос пока у меня в работе, надеюсь, сегодня решим.


Если что я сегодня с утра тоже не смог с карты деньги снять в АТМ. :D
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59

А у меня в МАБе шаблоны не работали. И у меня ещё нет сорри-бонусов от Альфа-банка :D
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:10

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)

Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел... :-)

У нас только ручки сейчас остались :roll:

Довели клиента до ручки :D
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:12

дверные?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:25

Alfa_Bank, отето трэш седня. А завра ж пятница 13е -- вааще шоли ховайся?
А я на моори )
А мож таки вернуть Лёшика, с ним спокойнее и привычнее как то было
Как думаете, до 16го все наладится?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:37

Re: Альфа-Банк

Обещали вернуть средства втечение одного рабочего дня, один рабочий день практически кончился денег нет. Обещают на завтра.
Кому-то были уже возвраты пропавших средств???
nebumbum
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:06

А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)[/quote]
Такого не можем :mrgreen:[/quote]
Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел... :-)[/quote]



У нас только ручки сейчас остались :roll:[/quote]
Все ушло к Импри)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:09

Re: Альфа-Банк

10% кешбека вам завтра на рестораны и кино.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:11

Вот интересно - руководство банка вообще в курсе о том, что происходит ?
Что в сентябре - практически каждый день новые проблемы ?
У людей платежи сорвались, нарисовались штрафы и просрочки, а офпред отшучивается ручками ?
Блин, простой вопрос: когда маб заработает стабильно, без ежедневных квестов ?
Когда вы научите своих студентов сначала тестить, а только после этого выкладывать в продуктив ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:24

шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов :mrgreen:
Алла пошла на танцы? :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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