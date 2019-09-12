Если что я сегодня с утра тоже не смог с карты деньги снять в АТМ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:48
Если что я сегодня с утра тоже не смог с карты деньги снять в АТМ.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59
А у меня в МАБе шаблоны не работали. И у меня ещё нет сорри-бонусов от Альфа-банка
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:10
Довели клиента до ручки
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:25
Alfa_Bank, отето трэш седня. А завра ж пятница 13е -- вааще шоли ховайся?
А я на моори )
А мож таки вернуть Лёшика, с ним спокойнее и привычнее как то было
Как думаете, до 16го все наладится?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:37
Re: Альфа-Банк
Обещали вернуть средства втечение одного рабочего дня, один рабочий день практически кончился денег нет. Обещают на завтра.
Кому-то были уже возвраты пропавших средств???
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:06
А можно в качестве сорри-бонуса и вернуть и дозачислить?)[/quote]
Такого не можем [/quote]
Такс... Зонтик есть, Powerbank есть, резинка для ключей есть... Не хватает подушки, диванчика, чашки, да и зонтик уже сломаться успел... [/quote]
У нас только ручки сейчас остались [/quote]
Все ушло к Импри)
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:09
Re: Альфа-Банк
10% кешбека вам завтра на рестораны и кино.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:11
Вот интересно - руководство банка вообще в курсе о том, что происходит ?
Что в сентябре - практически каждый день новые проблемы ?
У людей платежи сорвались, нарисовались штрафы и просрочки, а офпред отшучивается ручками ?
Блин, простой вопрос: когда маб заработает стабильно, без ежедневных квестов ?
Когда вы научите своих студентов сначала тестить, а только после этого выкладывать в продуктив ?
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:24
шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов
Алла пошла на танцы?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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