Додано: Чет 12 вер, 2019 18:58

нотка позитива.

Хорошо что на ветку после обеда зашел...

Утром (до 9) кинул сеп на ультру дошло как обычно

Кинул с ультры сепами на карты - все дошло как обычно.

Опять сепнул на ультру (ближе к обеду) все пришло.

Походу сепы (все через ибан было) сегодня работали в нормальном режиме.

А в обед как начал читать про траблы...

или повезло или ибаны шли отдельной веткой...

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