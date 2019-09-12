Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )uaprofi написав:шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов
Алла пошла на танцы?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:20
Re: Альфа-Банк
Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )
Размер имеет значение.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:25
Ну я почти недельку держусь -- не провожу операций с Адкой. Загасил кредитку СЭПом с КоКо. Вот др. КК на 24е целюсь.
А там посмотрим на наглость Адки, неужели еще и счета прийдется закрывать? Моя Ирина с 13го не переживёт этого
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:31
Re: Альфа-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:58
Re: Альфа-Банк
нотка позитива.
Хорошо что на ветку после обеда зашел...
Утром (до 9) кинул сеп на ультру дошло как обычно
Кинул с ультры сепами на карты - все дошло как обычно.
Опять сепнул на ультру (ближе к обеду) все пришло.
Походу сепы (все через ибан было) сегодня работали в нормальном режиме.
А в обед как начал читать про траблы...
или повезло или ибаны шли отдельной веткой...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:49
У меня сентябрь тоже ровно идёт. Только вход в маб стал полнейший де***. Сегодня утром не успел провести одну платежку, но к обеду провёл. Так бы и не заметил вовсе что с Аллой что-то не так.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:50
Кстати. Мне показалось, или в РД в мобайле перестало показывать сумму задолженности РП? Вроде ж раньше показывало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:19
Кстати. Учитывая наработки леши, чтобы увидеть корректные остатки в маб, нужно сделать операцию по карте. Это ускорит обновление остатков.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:26
Достаточно просто обновить страницу)
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