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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7618761976207621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:20

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов :mrgreen:
Алла пошла на танцы?
Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:25

  2XL написав:
uaprofi написав:шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов :mrgreen:
Алла пошла на танцы?
Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )

Ну я почти недельку держусь -- не провожу операций с Адкой. Загасил кредитку СЭПом с КоКо. Вот др. КК на 24е целюсь.
А там посмотрим на наглость Адки, неужели еще и счета прийдется закрывать? Моя Ирина с 13го не переживёт этого :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:неужели еще и счета прийдется закрывать?

Карті погорільця нічого не загрожує?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:58

Re: Альфа-Банк

нотка позитива.
Хорошо что на ветку после обеда зашел...
Утром (до 9) кинул сеп на ультру дошло как обычно
Кинул с ультры сепами на карты - все дошло как обычно.
Опять сепнул на ультру (ближе к обеду) все пришло.
Походу сепы (все через ибан было) сегодня работали в нормальном режиме.
А в обед как начал читать про траблы...
или повезло или ибаны шли отдельной веткой...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:49

У меня сентябрь тоже ровно идёт. Только вход в маб стал полнейший де***. Сегодня утром не успел провести одну платежку, но к обеду провёл. Так бы и не заметил вовсе что с Аллой что-то не так.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:50

Кстати. Мне показалось, или в РД в мобайле перестало показывать сумму задолженности РП? Вроде ж раньше показывало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:19

Кстати. Учитывая наработки леши, чтобы увидеть корректные остатки в маб, нужно сделать операцию по карте. Это ускорит обновление остатков.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:26

  cdj2 написав:Кстати. Учитывая наработки леши, чтобы увидеть корректные остатки в маб, нужно сделать операцию по карте. Это ускорит обновление остатков.


Достаточно просто обновить страницу)
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