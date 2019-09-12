RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7618761976207621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:20

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов :mrgreen:
Алла пошла на танцы?
Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:25

  2XL написав:
uaprofi написав:шо там сегодня?
шото смотрю много благодарных отзывов :mrgreen:
Алла пошла на танцы?
Тю, это незаменимый банк что ли?! Что за мазохизм..? Я по инерции, правда, тоже провел одну операцию. Но одну и на "автомате" )

Ну я почти недельку держусь -- не провожу операций с Адкой. Загасил кредитку СЭПом с КоКо. Вот др. КК на 24е целюсь.
А там посмотрим на наглость Адки, неужели еще и счета прийдется закрывать? Моя Ирина с 13го не переживёт этого :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29132
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2334 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:неужели еще и счета прийдется закрывать?

Карті погорільця нічого не загрожує?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29436
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:58

Re: Альфа-Банк

нотка позитива.
Хорошо что на ветку после обеда зашел...
Утром (до 9) кинул сеп на ультру дошло как обычно
Кинул с ультры сепами на карты - все дошло как обычно.
Опять сепнул на ультру (ближе к обеду) все пришло.
Походу сепы (все через ибан было) сегодня работали в нормальном режиме.
А в обед как начал читать про траблы...
или повезло или ибаны шли отдельной веткой...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 20.01.15
Подякував: 357 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:49

У меня сентябрь тоже ровно идёт. Только вход в маб стал полнейший де***. Сегодня утром не успел провести одну платежку, но к обеду провёл. Так бы и не заметил вовсе что с Аллой что-то не так.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:50

Кстати. Мне показалось, или в РД в мобайле перестало показывать сумму задолженности РП? Вроде ж раньше показывало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:19

Кстати. Учитывая наработки леши, чтобы увидеть корректные остатки в маб, нужно сделать операцию по карте. Это ускорит обновление остатков.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:26

  cdj2 написав:Кстати. Учитывая наработки леши, чтобы увидеть корректные остатки в маб, нужно сделать операцию по карте. Это ускорит обновление остатков.


Достаточно просто обновить страницу)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36474
З нами з: 06.08.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 5798 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:47

Re: Альфа-Банк

Клоуни сплять – але цирк продовжується... :(
Десь о 18-й з грошима ніби все стало добре.
Але зайшов пів 23 – і знову на рахунку не вистачає ранкового неуспішного платежу...
Закинув у сейф трохи з поточного – сума виправилась... Але, при цьому, у виписці і досі є ранкова фальш.витрата.

Ще й додаток постійно "вилітає"...

Аж навіть і цікаво – що буде, якщо все загнати в сейф!?
Поплющена банка до ранку намалює мінус на поточному, і почне нараховувати на "овердрафт" 100500‰ річних!??
Та... вони зможуть... я в них вірю... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
Повідомлень: 678
З нами з: 24.08.10
Подякував: 59 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:34

  Bobua написав:Клоуни сплять – але цирк продовжується... :(
Десь о 18-й з грошима ніби все стало добре.
Але зайшов пів 23 – і знову на рахунку не вистачає ранкового неуспішного платежу...
Закинув у сейф трохи з поточного – сума виправилась... Але, при цьому, у виписці і досі є ранкова фальш.витрата.

Ще й додаток постійно "вилітає"...

Аж навіть і цікаво – що буде, якщо все загнати в сейф!?
Поплющена банка до ранку намалює мінус на поточному, і почне нараховувати на "овердрафт" 100500‰ річних!??
Та... вони зможуть... я в них вірю... :(

Велика подяка.
Операція на 10 грн з сейфу створила невеличке диво и заблоковані кошти з"явились на рахунку а от чи на довго - ось питання...
nebumbum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 23.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7618761976207621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6154 1400628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 21:46
makor06
Идея Банк 1 ... 1639, 1640, 1641
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16401 2330280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 20:36
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3493, 3494, 3495
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34942 4323012
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 18:54
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.