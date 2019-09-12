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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7619762076217622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:13

  clientage написав:Alfa_Bank, отето трэш седня. А завра ж пятница 13е -- вааще шоли ховайся?
А я на моори )
А мож таки вернуть Лёшика, с ним спокойнее и привычнее как то было
Как думаете, до 16го все наладится?

Доброе утро. Не переживайте, все будет хорошо)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:14

  mustbe написав:Вот интересно - руководство банка вообще в курсе о том, что происходит ?
Что в сентябре - практически каждый день новые проблемы ?
У людей платежи сорвались, нарисовались штрафы и просрочки, а офпред отшучивается ручками ?
Блин, простой вопрос: когда маб заработает стабильно, без ежедневных квестов ?
Когда вы научите своих студентов сначала тестить, а только после этого выкладывать в продуктив ?

mustbe, доброе утро. Приносим извинения за доставленные неудобства. Из ситуации сделали выводы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:44

Alfa_Bank

Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"

карта не кредитна, пакетна
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:57

  greenozon написав:Alfa_Bank

Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"

карта не кредитна, пакетна

Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
Alfa_Bank
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