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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:13
clientage написав:Alfa_Bank
, отето трэш седня. А завра ж пятница 13е -- вааще шоли ховайся?
А я на моори )
А мож таки вернуть Лёшика, с ним спокойнее и привычнее как то было
Как думаете, до 16го все наладится?
Доброе утро. Не переживайте, все будет хорошо)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:14
mustbe написав:
Вот интересно - руководство банка вообще в курсе о том, что происходит ?
Что в сентябре - практически каждый день новые проблемы ?
У людей платежи сорвались, нарисовались штрафы и просрочки, а офпред отшучивается ручками ?
Блин, простой вопрос: когда маб заработает стабильно, без ежедневных квестов ?
Когда вы научите своих студентов сначала тестить, а только после этого выкладывать в продуктив ?
mustbe, доброе утро. Приносим извинения за доставленные неудобства. Из ситуации сделали выводы.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:44
Alfa_Bank
Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"
карта не кредитна, пакетна
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:57
greenozon написав:Alfa_Bank
Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"
карта не кредитна, пакетна
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
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