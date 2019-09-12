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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:13
clientage написав:Alfa_Bank
, отето трэш седня. А завра ж пятница 13е -- вааще шоли ховайся?
А я на моори )
А мож таки вернуть Лёшика, с ним спокойнее и привычнее как то было
Как думаете, до 16го все наладится?
Доброе утро. Не переживайте, все будет хорошо)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:14
mustbe написав:
Вот интересно - руководство банка вообще в курсе о том, что происходит ?
Что в сентябре - практически каждый день новые проблемы ?
У людей платежи сорвались, нарисовались штрафы и просрочки, а офпред отшучивается ручками ?
Блин, простой вопрос: когда маб заработает стабильно, без ежедневных квестов ?
Когда вы научите своих студентов сначала тестить, а только после этого выкладывать в продуктив ?
mustbe, доброе утро. Приносим извинения за доставленные неудобства. Из ситуации сделали выводы.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:44
Alfa_Bank
Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"
карта не кредитна, пакетна
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greenozon
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:57
greenozon написав:Alfa_Bank
Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"
карта не кредитна, пакетна
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:53
Alfa_Bank написав: greenozon написав:Alfa_Bank
Переглядав виписку в ІБ, поясніть будь ласка що означає запис
"Погашення заборгованості по картковому
рахунку з Доходного сейфа null"
карта не кредитна, пакетна
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
немного не так, на карте не было тех. овера, но из-за криворукости программеров банка - это выглядит как тех овер, потому из-за той же криворукости из ДС это недоразумение и закрывается, чтобы клиенты перестали пользоваться ДС. Если использовать сбер, то все будет нормально.
Для банка: вы либо светите не проведенные деньги как те, что в блоке и не давайте ими пользоваться до проводки, либо уберите это недоразумение с ДС.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:46
Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
дайте більше деталей
згідно якого пункту договору банк має право красти кошти із інших рахунків (Дохідний Сейф в даному випадку)
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greenozon
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:54
greenozon написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
дайте більше деталей
згідно якого пункту договору банк має право красти кошти із інших рахунків (Дохідний Сейф в даному випадку)
Доброго дня.
3.39. Держатель доручає Банку в разі виникнення Несанкціонованої кредитної заборгованості по Рахунку здійснювати договірне списання грошових коштів у сумі Несанкціонованої кредитної заборгованості, в т.ч. нарахованих процентів за користування коштами Несанкціонованої кредитної заборгованості, з Рахунку, в тому числі і за рахунок суми коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф».
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:04
greenozon написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
дайте більше деталей
згідно якого пункту договору банк має право красти кошти із інших рахунків (Дохідний Сейф в даному випадку)
это не иншый рахунок .. это тот же самый рахунок на котором выделена текущая часть и сберегательная
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:10
Alfa_Bank написав: greenozon написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. На картці був тех.овер, що погашений за рахунок коштів з ДС.
дайте більше деталей
згідно якого пункту договору банк має право красти кошти із інших рахунків (Дохідний Сейф в даному випадку)
Доброго дня.
3.39. Держатель доручає Банку в разі виникнення Несанкціонованої кредитної заборгованості по Рахунку здійснювати договірне списання грошових коштів у сумі Несанкціонованої кредитної заборгованості, в т.ч. нарахованих процентів за користування коштами Несанкціонованої кредитної заборгованості, з Рахунку, в тому числі і за рахунок суми коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф».
виписка в ІБ не пояснює суму даного інциденту, де можна дізнатись деталі крадіжки банком коштів клієнта?
чому операція в пдф файлі отриманов у в ІБ в полі "Код
операції" має значеня null
?
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greenozon
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:15
greenozon написав:
де можна дізнатись деталі крадіжки банком коштів клієнта?
банк у вас нічого не крав.
розберіться що таке овердрафт. та як працює ощадний сейф
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