mephala
цим власне і займаюсь, два питання зверху оф. представнику
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:19
mephala
цим власне і займаюсь, два питання зверху оф. представнику
+50грн !
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:30
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:33
Alfa_Bank
Дякую
знаю що таке овердрафт, наразі цікавить відповіді на два питання - розшифровка суми і "null"
До речі по пдф файлу - чому лише пару записів (свіжих) зверху мають детальний час операції, а всі решту (старіші) - мають час як "00:00:00" ?
виходить що в один день може бути уйма проводок без часу і з кодом "null"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:26
Alfa_Bank
посмотрите лс
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:35
Re: Альфа-Банк
Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:14
Alfa_Bank,
Какие плюшки готовите в честь открываемого нового отделения в Запорожье?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:52
это же Вы скорей всего не узнали что они подразумевают под словом "завтрак"
как понимаете "на днях" не наступило 12 и 13 утром и днём
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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