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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:19
mephala
цим власне і займаюсь, два питання зверху оф. представнику
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greenozon
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:30
greenozon написав:
виписка в ІБ не пояснює суму даного інциденту, де можна дізнатись деталі крадіжки банком коштів клієнта?
чому операція в пдф файлі отриманов у в ІБ в полі "Код
операції" має значеня null
?
Аналізую. Відпишусь трохи згодом в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:33
Alfa_Bank
Дякую
знаю що таке овердрафт, наразі цікавить відповіді на два питання - розшифровка суми і "null"
До речі по пдф файлу - чому лише пару записів (свіжих) зверху мають детальний час операції, а всі решту (старіші) - мають час як "00:00:00" ?
виходить що в один день може бути уйма проводок без часу і з кодом "null"
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greenozon
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:26
Alfa_Bank
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velvet
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:35
Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
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nebumbum
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:14
Alfa_Bank,
Какие плюшки готовите в честь открываемого нового отделения в Запорожье?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:52
nebumbum написав:
Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
это же Вы скорей всего не узнали что они подразумевают под словом "завтрак"
Alfa_Bank написав: uaprofi написав: Alfa_Bank написав:
uaprofi, добрый день. Ваши данные включены реестр на выплату, выплата будет осуществлена на днях
(уточняю когда и напишу). Задержка связана с тех.стороной обработки реестра. Извините за ситуацию.
окей.
просто ради интереса "на днях" - в Вашем понимании - какой это промежуток времени? какие дату туда входят?в моём это 12 и 13 число
. у Вас также?
Вопрос уточняю, т.к. мне этот промежуток тоже не понятен
как понимаете "на днях" не наступило 12 и 13 утром и днём
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:28
Ситуация разрешена благополучно, средства вернулись. Спасибо всем за участие, но не тем кто допустил такой сбой.
nebumbum написав:
Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
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nebumbum
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:37
Еко бонуси тільки мені не дали чи ще комусь?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:50
greenozon написав:Alfa_Bank
Дякую
знаю що таке овердрафт, наразі цікавить відповіді на два питання - розшифровка суми і "null"
До речі по пдф файлу - чому лише пару записів (свіжих) зверху мають детальний час операції, а всі решту (старіші) - мають час як "00:00:00" ?
виходить що в один день може бути уйма проводок без часу і з кодом "null"
Відпишусь, коли уточню.
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Alfa_Bank
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