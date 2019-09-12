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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7621762276237624>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
167
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:19

mephala

цим власне і займаюсь, два питання зверху оф. представнику
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:30

  greenozon написав:
виписка в ІБ не пояснює суму даного інциденту, де можна дізнатись деталі крадіжки банком коштів клієнта?

чому операція в пдф файлі отриманов у в ІБ в полі "Код
операції" має значеня null
?

Аналізую. Відпишусь трохи згодом в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:33

Alfa_Bank
Дякую
знаю що таке овердрафт, наразі цікавить відповіді на два питання - розшифровка суми і "null"

До речі по пдф файлу - чому лише пару записів (свіжих) зверху мають детальний час операції, а всі решту (старіші) - мають час як "00:00:00" ?
виходить що в один день може бути уйма проводок без часу і з кодом "null"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:26

Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:35

Re: Альфа-Банк

Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
nebumbum
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Alfa_Bank,
Какие плюшки готовите в честь открываемого нового отделения в Запорожье?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:52

  nebumbum написав:Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.


это же Вы скорей всего не узнали что они подразумевают под словом "завтрак" :mrgreen:

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:uaprofi, добрый день. Ваши данные включены реестр на выплату, выплата будет осуществлена на днях (уточняю когда и напишу). Задержка связана с тех.стороной обработки реестра. Извините за ситуацию.


окей.
просто ради интереса "на днях" - в Вашем понимании - какой это промежуток времени? какие дату туда входят?
в моём это 12 и 13 число. у Вас также?

Вопрос уточняю, т.к. мне этот промежуток тоже не понятен :roll:


как понимаете "на днях" не наступило 12 и 13 утром и днём
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:28

Ситуация разрешена благополучно, средства вернулись. Спасибо всем за участие, но не тем кто допустил такой сбой.

  nebumbum написав:Альфа банк теряет репутацию. Деньги со счета списали 12.09.2019 в неизвестном направлении, а теперь завтраками кормят.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:37

Re: Альфа-Банк

Еко бонуси тільки мені не дали чи ще комусь?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:50

  greenozon написав:Alfa_Bank
Дякую
знаю що таке овердрафт, наразі цікавить відповіді на два питання - розшифровка суми і "null"

До речі по пдф файлу - чому лише пару записів (свіжих) зверху мають детальний час операції, а всі решту (старіші) - мають час як "00:00:00" ?
виходить що в один день може бути уйма проводок без часу і з кодом "null"

Відпишусь, коли уточню.
Alfa_Bank
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