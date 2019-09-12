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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7621762276237624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
167
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:51

  guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
Какие плюшки готовите в честь открываемого нового отделения в Запорожье?

Добрый день. Пока еще в раздумиях)
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7122
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Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:53

  uaprofi написав:
как понимаете "на днях" не наступило 12 и 13 утром и днём

Добрый день. Извините за задержку, пожалуйста, сейчас уточняю у отв.подразделения.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:01

Alfa_Bank, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:12

  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?

может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:52

  vollena71 написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?

может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней

Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:59

  Фантом написав:
  vollena71 написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?

может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней

Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.

7дней после окончания периода акции 12.09 - как раз 24.09 и получается
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06

  vollena71 написав:
  Фантом написав:
  vollena71 написав:может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней

Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.

7дней после окончания периода акции 12.09 - как раз 24.09 и получается

А. Я просто не понял. Думал в течении семи дней после оплаты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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З нами з: 18.05.16
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  #<1 ... 7621762276237624
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