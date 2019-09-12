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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:51
guntherhouse777 написав:
Alfa_Bank,
Какие плюшки готовите в честь открываемого нового отделения в Запорожье?
Добрый день. Пока еще в раздумиях)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:53
uaprofi написав:
как понимаете "на днях" не наступило 12 и 13 утром и днём
Добрый день. Извините за задержку, пожалуйста, сейчас уточняю у отв.подразделения.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:01
Alfa_Bank, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?
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Кочевник
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:12
Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?
может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:52
vollena71 написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?
может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней
Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:59
Фантом написав: vollena71 написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли нарахують по 50 горішків за 3 платежів з Візою?
может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней
Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.
7дней после окончания периода акции 12.09 - как раз 24.09 и получается
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:06
vollena71 написав: Фантом написав: vollena71 написав:
может, все-таки 100? в течение 7 рабочих дней
Незнаю, я расчитался сматфоном ещё 17 августа, поддержка говорит выплата до 24.09.
7дней после окончания периода акции 12.09 - как раз 24.09 и получается
А. Я просто не понял. Думал в течении семи дней после оплаты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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