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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:07
Bosstone написав: Flamingo написав: mlynok написав:Alfa_Bank
На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.
Підленький шулерський банк
Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента!
У мони льготная ставка 0,00001 % годовых, у аллы - 0,01 % годовых. Сделали б как у мони, и не было б никаких копеек.
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"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:17
Bosstone написав:
У мони льготная ставка 0,00001 % годовых, у аллы - 0,01 % годовых. Сделали б как у мони, и не было б никаких копеек.
Можно сделать много чего, но ИМХО данную ставку ну никак нельзя назвать "неподъемной"
. И те кто карту используют этой ставки даже не замечают. Ну а если кто карту решил положить на полку, то лучше ее все-таки закрыть, поскольку Алка девка норовистая - с ней расслабляться никак нельзя
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:38
Flamingo написав: mlynok написав:Alfa_Bank
На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.
Підленький шулерський банк
Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента!
Думаю, в Али такі штучки не випадкові. Можливо, розраховують натягнути неуважних клієтнів на штраф. Саме це і є "подленько".
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mlynok
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:48
Flamingo написав: mlynok написав:Alfa_Bank
На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.
Підленький шулерський банк
Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента!
а попробуйте теперь оту копейку загасить...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:07
ol_zy написав: Flamingo написав: mlynok написав:Alfa_Bank
На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.
Підленький шулерський банк
Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента!
а попробуйте теперь оту копейку загасить...
Легко. Пополняем карту на 1.01 после чего с карты оплачиваем что-то (к примеру комуналь) в интернете на 1 грн. Бинго!!!
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:27
Flamingo написав: ol_zy написав: mlynok написав:Alfa_Bank
На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.
Підленький шулерський банк
Flamingo написав:
Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента!
а попробуйте теперь оту копейку загасить...
Легко. Пополняем карту на 1.01 после чего с карты оплачиваем что-то (к примеру комуналь) в интернете на 1 грн. Бинго!!!
Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить, можно, конечно, и на мобилу 5грн оплатить, а если не нужно моб пополнять? А даже наоборот - вредно, а то водафон взял моду, если пакетный инет закончился списывать 5грн за 100Мб и мне тех 5грн там не нужно...
Так что не все так легко
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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