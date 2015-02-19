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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7622762376247625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:07

  Bosstone написав:
  Flamingo написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank

На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.

Підленький шулерський банк :evil:

Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента! :twisted:

У мони льготная ставка 0,00001 % годовых, у аллы - 0,01 % годовых. Сделали б как у мони, и не было б никаких копеек.

jedem das Seine
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:17

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:У мони льготная ставка 0,00001 % годовых, у аллы - 0,01 % годовых. Сделали б как у мони, и не было б никаких копеек.
Можно сделать много чего, но ИМХО данную ставку ну никак нельзя назвать "неподъемной" ;) . И те кто карту используют этой ставки даже не замечают. Ну а если кто карту решил положить на полку, то лучше ее все-таки закрыть, поскольку Алка девка норовистая - с ней расслабляться никак нельзя
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:38

  Flamingo написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank

На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.

Підленький шулерський банк :evil:

Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента! :twisted:


Думаю, в Али такі штучки не випадкові. Можливо, розраховують натягнути неуважних клієтнів на штраф. Саме це і є "подленько". :evil:
mlynok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:48

  Flamingo написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank

На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.

Підленький шулерський банк :evil:

Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента! :twisted:

а попробуйте теперь оту копейку загасить...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:07

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank

На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.

Підленький шулерський банк :evil:

Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента! :twisted:

а попробуйте теперь оту копейку загасить...

Легко. Пополняем карту на 1.01 после чего с карты оплачиваем что-то (к примеру комуналь) в интернете на 1 грн. Бинго!!!
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12

День не почитал. Вагон страниц пропустил. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:27

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank

На виведеній у нуль картці через півтори місяці появляється списання 1 копійки.

Підленький шулерський банк :evil:
  Flamingo написав:Подлость тут не при чем. Учите матчасть! Здесь % начисляются не за прошлый расчетный период, а за позапрошлый. То есть выведя карту в ноль, надо еще две РД контролировать начисление %. Так что все согласно рЫХламента! :twisted:

а попробуйте теперь оту копейку загасить...

Легко. Пополняем карту на 1.01 после чего с карты оплачиваем что-то (к примеру комуналь) в интернете на 1 грн. Бинго!!!

Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить, можно, конечно, и на мобилу 5грн оплатить, а если не нужно моб пополнять? А даже наоборот - вредно, а то водафон взял моду, если пакетный инет закончился списывать 5грн за 100Мб и мне тех 5грн там не нужно...
Так что не все так легко
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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