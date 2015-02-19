Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 05:18
Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:39
Например? Я своих кроме некста (котороый поламали) и в котором за 1грн, пока еще ни одного не нашел...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:01
invaderzim301, доброе утро. Извините за ситуацию. Действительно были задержки в ответах, что связано с большим потоком клиентских обращений. Если есть открытый вопрос, напишите в ЛС. В понедельник разберусь.
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