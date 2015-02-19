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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7623762476257626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 07:39

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить

Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий :)

Например? Я своих кроме некста (котороый поламали) и в котором за 1грн, пока еще ни одного не нашел...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:01

  invaderzim301 написав:Доброго вечора. Прошу уточнити у представників Альфа Банку, що це за обслуговування? Телевонував на номер контак центру не відповідають - 3 рази, дзвонив через інтернет з додатку -1 раз не відповіли на протязі 10 хв. Окей написав в чат через додаток..ііііі НІЧОГО!!! Прочекав 40 хв відповіді так на своє питання й не отримав.
Це так ви допомагаєте своїм Клієнтам??? Сервіс просто жахливий...

invaderzim301, доброе утро. Извините за ситуацию. Действительно были задержки в ответах, что связано с большим потоком клиентских обращений. Если есть открытый вопрос, напишите в ЛС. В понедельник разберусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:14

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить

Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий :)

Например? Я своих кроме некста (котороый поламали) и в котором за 1грн, пока еще ни одного не нашел...

Пэй-хаб
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:33

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Пэй-хаб

Хм на 1000 комиссия 21грн... не совсем как бы бесплатно ;)
ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает :(. Но за альтернативу сенкс.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:43

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает :(. Но за альтернативу сенкс.
Это за комуналь? Если да то они просто пишут что берут 2% - на самом деле 91 день после регистрации когда доходите до оплаты, то 3д-секуре приходит уже честное - та сумма что вы изначально вводили к оплате без %. И списывает так же. + по таськиным кредитками тоже все кошерно.

Я за ХВС платил в прошлом месяце 1.78 - отлично все оплатилось.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:44

ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:46

  IMPRINTER написав:ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе

Там к сожалению нет ОСББ, домофонов и еще некоторых услуг. Плюс когда совсем мелкая сумма - не хочется 71 грн. платить наперед ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:56

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе

Там к сожалению нет ОСББ, домофонов и еще некоторых услуг. Плюс когда совсем мелкая сумма - не хочется 71 грн. платить наперед ;)


да, у меня нету возможности там оплатить жэк (жилкомсервис), вывоз тбо и домофон по маме (есть тока цифрал, а у нее домофоны украины).
ну и плюс интернет нельзя тоже оплатить.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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