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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:39
Flamingo написав: ol_zy написав:
Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить
Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий
Например? Я своих кроме некста (котороый поламали) и в котором за 1грн, пока еще ни одного не нашел...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 14 вер, 2019 08:01
invaderzim301 написав:
Доброго вечора. Прошу уточнити у представників Альфа Банку, що це за обслуговування? Телевонував на номер контак центру не відповідають - 3 рази, дзвонив через інтернет з додатку -1 раз не відповіли на протязі 10 хв. Окей написав в чат через додаток..ііііі НІЧОГО!!! Прочекав 40 хв відповіді так на своє питання й не отримав.
Це так ви допомагаєте своїм Клієнтам??? Сервіс просто жахливий...
invaderzim301, доброе утро. Извините за ситуацию. Действительно были задержки в ответах, что связано с большим потоком клиентских обращений. Если есть открытый вопрос, напишите в ЛС. В понедельник разберусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 14 вер, 2019 09:14
ol_zy написав: Flamingo написав: ol_zy написав:
Это ежели ваша комуналь тут присутствует... не так-то просто с кредитки круглую сумму потратить
Никогда не платил тут комуналь по шаблонах. Существует ряд сервисов, позволяющих платить комуналь даже от 2 коп. И к счастью с бесплатными вариантами. Так что не все так плохо. Дорогу осилит идущий
Например? Я своих кроме некста (котороый поламали) и в котором за 1грн, пока еще ни одного не нашел...
Пэй-хаб
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Flamingo
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:33
Flamingo написав:
Пэй-хаб
Хм на 1000 комиссия 21грн... не совсем как бы бесплатно
ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает
. Но за альтернативу сенкс.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:43
ol_zy написав:
ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает
. Но за альтернативу сенкс.
Это за комуналь? Если да то они просто пишут что берут 2% - на самом деле 91 день после регистрации когда доходите до оплаты, то 3д-секуре приходит уже честное - та сумма что вы изначально вводили к оплате без %. И списывает так же. + по таськиным кредитками тоже все кошерно.
Я за ХВС платил в прошлом месяце 1.78 - отлично все оплатилось.
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Flamingo
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:44
ol_zy
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
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IMPRINTER
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Додано: Суб 14 вер, 2019 13:56
Flamingo написав: IMPRINTER написав:ol_zy
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
Там к сожалению нет ОСББ, домофонов и еще некоторых услуг. Плюс когда совсем мелкая сумма - не хочется 71 грн. платить наперед
да, у меня нету возможности там оплатить жэк (жилкомсервис), вывоз тбо и домофон по маме (есть тока цифрал, а у нее домофоны украины).
ну и плюс интернет нельзя тоже оплатить.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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