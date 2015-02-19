Додано: Суб 14 вер, 2019 13:43

ol_zy написав: ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает . Но за альтернативу сенкс. ЗЫ. После регистрации стало 2грн комиса и мин платеж 4грн, т.е. 0.01 не дает. Но за альтернативу сенкс.

Это за комуналь? Если да то они просто пишут что берут 2% - на самом деле 91 день после регистрации когда доходите до оплаты, то 3д-секуре приходит уже честное - та сумма что вы изначально вводили к оплате без %. И списывает так же. + по таськиным кредитками тоже все кошерно.Я за ХВС платил в прошлом месяце 1.78 - отлично все оплатилось.