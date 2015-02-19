RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7624762576267627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:25

Сильпо - это не по-свински
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7624762576267627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 614, 615, 616
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6158 1401112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 13:53
makor06
Міжнародний Інвестиційний Банк 1, 2, 3, 4
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
31 16305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 22:16
Ratatui
Юнекс Банк 1 ... 169, 170, 171
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1701 362187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 17:52
gummybear

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23484)
14.09.2019 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.