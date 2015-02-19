|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:25
Сильпо - это не по-свински
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2409
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6158
|1401112
|
|
|31
|16305
|
|
|1701
|362187
|