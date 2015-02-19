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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:25
Сильпо - это не по-свински
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:19
Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно.
Эксимом не пользуюсь - платный ИБ (не по свински). Чтобы платина окупилась - я столько не трачу...
А КБ за коммуналку и с вики есть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:02
ol_zy
из известного мне Киевстар можно пополнить от 1 грн.
А также если задача вывести в ноль -то можно купить купить например пачку салофеток в атб - предварительно докинув на карту денег чтобы выходило именно на пачку салфеток.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:02
ходить куда-то ради такого - это не наш метод. Киевстар не у всех (у меня его нет, например)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:17
ol_zy
в телефоной книге есть люди с Киевстаром?
можно просто сделать комуто приятно
З.Ы.
но я честно говоря и сам в поиске чего и где можно купить на мелкую сумму сидя на диване: раньше был киевстар даже на 1 коп, теперь Киевстар и Электричество - но уже минимум 1 грн.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:28
Re: Альфа-Банк
А почему нуна потратить именно 1 грн, а почему не 10, не 100?
Ну пополните, например, на 157.01 грн, и потом на 157грн оплатите услуги... Воля-кабель А мона еще и с орехами подгадать.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:34
по коммуналке нет орехов,
а так да всегда выгодней использовать ореховый мсс в таких случаях.
воля, мтс, лайф - можно от 5 грн (для выхода в ноль тоже самое то)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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