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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7624762576267627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:25

Сильпо - это не по-свински
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:19

  IMPRINTER написав:ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе

Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно.
Эксимом не пользуюсь - платный ИБ (не по свински). Чтобы платина окупилась - я столько не трачу... :oops:
А КБ за коммуналку и с вики есть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:02

ol_zy
из известного мне Киевстар можно пополнить от 1 грн.
А также если задача вывести в ноль -то можно купить купить например пачку салофеток в атб - предварительно докинув на карту денег чтобы выходило именно на пачку салфеток.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:02

  uaprofi написав:ol_zy
из известного мне Киевстар можно пополнить от 1 грн.
А также если задача вывести в ноль -то можно купить купить например пачку салофеток в атб - предварительно докинув на карту денег чтобы выходило именно на пачку салфеток.

ходить куда-то ради такого - это не наш метод. Киевстар не у всех (у меня его нет, например)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:17

ol_zy
в телефоной книге есть люди с Киевстаром?
можно просто сделать комуто приятно ;)

З.Ы.
но я честно говоря и сам в поиске чего и где можно купить на мелкую сумму сидя на диване: раньше был киевстар даже на 1 коп, теперь Киевстар и Электричество - но уже минимум 1 грн.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:28

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно.

А почему нуна потратить именно 1 грн, а почему не 10, не 100?
Ну пополните, например, на 157.01 грн, и потом на 157грн оплатите услуги... Воля-кабель :) А мона еще и с орехами подгадать.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:34

  clientage написав:
  ol_zy написав:Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно.

А почему нуна потратить именно 1 грн, а почему не 10, не 100?
Ну пополните, например, на 157.01 грн, и потом на 157грн оплатите услуги... Воля-кабель :) А мона еще и с орехами подгадать.


по коммуналке нет орехов,
а так да всегда выгодней использовать ореховый мсс в таких случаях.
воля, мтс, лайф - можно от 5 грн (для выхода в ноль тоже самое то)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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