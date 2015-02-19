Додано: Суб 14 вер, 2019 19:55

clientage написав: ol_zy написав: Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно. Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно.

А почему нуна потратить именно 1 грн, а почему не 10, не 100?

Ну пополните, например, на 157.01 грн, и потом на 157грн оплатите услуги... Воля-кабель А мона еще и с орехами подгадать. А почему нуна потратить именно 1 грн, а почему не 10, не 100?Ну пополните, например, на 157.01 грн, и потом на 157грн оплатите услуги... Воля-кабельА мона еще и с орехами подгадать.

У меня интернет до конца года оплачени это не Воля или что-то из шаблонов Альфы куда можно без комиса оплатить. Интересно, а какие еще есть хабы для оплаты коммуналки?некст, пумб-пейхаб, портмоне - у меня есть одно ОСББ оно только в моне присутствует, но там же без КБ, пока что его нигде не нашел приходится моней без КБ или из альфы за свои, если на моне в 0