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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:45
Flamingo написав: ol_zy написав:
а какие еще есть хабы для оплаты коммуналки?
Если просто платить - изя, ай-пэй... Но в первом без комиса можно кажись только партнерку платить, ну или ко-бренд картой, второй - партнер бабитов, но в силу определенных причин его сервис по оплате комуналки пользуется популярностью даже не смотря на комис
моей экзотики и у этих нет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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