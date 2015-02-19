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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:45
Flamingo написав: ol_zy написав:
а какие еще есть хабы для оплаты коммуналки?
Если просто платить - изя, ай-пэй... Но в первом без комиса можно кажись только партнерку платить, ну или ко-бренд картой, второй - партнер бабитов, но в силу определенных причин его сервис по оплате комуналки пользуется популярностью даже не смотря на комис
моей экзотики и у этих нет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 15 вер, 2019 10:17
ol_zy написав: IMPRINTER написав:ol_zy
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...
А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 15 вер, 2019 10:24
Stringer написав: ol_zy написав: IMPRINTER написав:ol_zy
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...
А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать
А что за тема такая с такими извращениями?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 10:32
Faceless
как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых"
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Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56
IMPRINTER написав:Faceless
как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых"
Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять
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Faceless
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:16
Faceless написав: IMPRINTER написав:Faceless
как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых"
Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять
когда долг по кредлитке копейка - как ее загосить )
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17
Faceless написав:
Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять
Вопрос про вывод в ноль полочной карты, на которую Алла кинула копейки процентов позапрошлого периода
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