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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7625762676277628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:45

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:а какие еще есть хабы для оплаты коммуналки?
Если просто платить - изя, ай-пэй... Но в первом без комиса можно кажись только партнерку платить, ну или ко-бренд картой, второй - партнер бабитов, но в силу определенных причин его сервис по оплате комуналки пользуется популярностью даже не смотря на комис ;)

моей экзотики и у этих нет :(
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:17

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе

Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...

А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать 8)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:24

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:ol_zy

культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе

Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...

А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать 8)
А что за тема такая с такими извращениями?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:32

Faceless

как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых" :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Faceless

как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых" :mrgreen:
Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:16

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

как пооплнить счет аллы на 1 коп.
с другой карты аллы если у аллы лимит 1 грн. мин. сумма перевода.
ну и пошли "советы бывалых" :mrgreen:
Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять


когда долг по кредлитке копейка - как ее загосить )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17

  Faceless написав:Вопрос то я понял, не пойму, что за вопрос принципа такой, копейку гонять

Вопрос про вывод в ноль полочной карты, на которую Алла кинула копейки процентов позапрошлого периода
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:11

Re: Альфа-Банк

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С добрым утром, тётя Хая...!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:30

  Dikoy написав:Зображення
С добрым утром, тётя Хая...!

а чего вы хотели? вас же честно предупреждали, что сервис работает по принципу 24/7, но вы это не правильно трактовали - 7 это дни в недели, а количество часов в сутки когда вам гарантирован доступ к своим деньгам... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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