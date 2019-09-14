ol_zy написав:а какие еще есть хабы для оплаты коммуналки?
Если просто платить - изя, ай-пэй... Но в первом без комиса можно кажись только партнерку платить, ну или ко-бренд картой, второй - партнер бабитов, но в силу определенных причин его сервис по оплате комуналки пользуется популярностью даже не смотря на комис
моей экзотики и у этих нет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...
А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать
культурные люди за коммуналь платят в эксим-бонусе
Вообще-то, мы говорили о том как же пополнить кредитку альфы на 1 копейку. Было предложено на 1,01, а потом 1грн потратить без комиса куда-нить - вот куда потратить ровно 1грн с кредитки без комиса и интересно...
А не проще ли отправить копейку сэпом из форварда и ничего не придумывать
а чего вы хотели? вас же честно предупреждали, что сервис работает по принципу 24/7, но вы это не правильно трактовали - 7 это дни в недели, а количество часов в сутки когда вам гарантирован доступ к своим деньгам...
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