што Єта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:47
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 15 вер, 2019 20:28
Да.. такого входа с компа в ИБ я давно не исполнял. Было все, и светофоры, и велосипеды, даты рождения вперемешку с логинами и номерами карт, и звонок в поддержку из-за блокировки учетки (хотя пароль вводил верный), потом опять по новой светофоры с пешеходными переходами и т.п.
Рассчитывал отправить платежик за пару минут-потратил сорок!
Воскресный вечер удался вообщем, спасибо Альфа!!!
Додано: Нед 15 вер, 2019 20:45
novichok
Вы в несколько учёток входите с этого компа или всегда только в одну?
Я вхожу сразу и ни разу даже не видел никакой капчи или прочей ерунды...
Додано: Нед 15 вер, 2019 20:53
Додано: Нед 15 вер, 2019 20:55
novichok
Ну тогда это разово наверное. Если сделали комп доверенным - теперь только пароль вводить.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:04
Re: Альфа-Банк
с ужасом думаю сколько кругов ада придется пройти при смене финансового номера.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06
хватало звонка от СБ с их мобильного
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:10
Зато у настоящего владельца счета было бы целых 40 минут на блокировку, если бы вы мошенником были
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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