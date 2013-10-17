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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7627762876297630>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:47

Re: Альфа-Банк

  node написав:Есть признаки, по которым понятно, что никто не ест собачью еду.


што Єта :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:28

Да.. такого входа с компа в ИБ я давно не исполнял. Было все, и светофоры, и велосипеды, даты рождения вперемешку с логинами и номерами карт, и звонок в поддержку из-за блокировки учетки (хотя пароль вводил верный), потом опять по новой светофоры с пешеходными переходами и т.п.
Рассчитывал отправить платежик за пару минут-потратил сорок!
Воскресный вечер удался вообщем, спасибо Альфа!!!
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:45

novichok
Вы в несколько учёток входите с этого компа или всегда только в одну?

Я вхожу сразу и ни разу даже не видел никакой капчи или прочей ерунды...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:53

  Vorlon написав:novichok
Вы в несколько учёток входите с этого компа или всегда только в одну?

Я вхожу сразу и ни разу даже не видел никакой капчи или прочей ерунды...

В одну учетку, только не пользовался уже с нового года, все через приложение решал, а сегодня решил по старинке, м-да...
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:55

novichok
Ну тогда это разово наверное. Если сделали комп доверенным - теперь только пароль вводить.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:04

Re: Альфа-Банк

с ужасом думаю сколько кругов ада придется пройти при смене финансового номера.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06

  VLADPn написав:с ужасом думаю сколько кругов ада придется пройти при смене финансового номера.
хватало звонка от СБ с их мобильного
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:10

  novichok написав:Да.. такого входа с компа в ИБ я давно не исполнял. Было все, и светофоры, и велосипеды, даты рождения вперемешку с логинами и номерами карт, и звонок в поддержку из-за блокировки учетки (хотя пароль вводил верный), потом опять по новой светофоры с пешеходными переходами и т.п.
Рассчитывал отправить платежик за пару минут-потратил сорок!
Воскресный вечер удался вообщем, спасибо Альфа!!!

Зато у настоящего владельца счета было бы целых 40 минут на блокировку, если бы вы мошенником были :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:17

ol_zy А разве он будет вкурсе происходящего эти 40 минут? Я так понял,что всё это происходило в виде прелюдий т.е. ДО платежа :idea:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:05

  greenozon написав::)


Есть такое древнее идиоматическое выражение dogfooding или eat your dog food, означающее что организации должно быть стыдно отдавать клиентам продукт, которым сами сотрудники не хотели бы пользоваться. Кому-то стыдно, кому-то нет.

  Vorlon написав:novichok
Ну тогда это разово наверное. Если сделали комп доверенным - теперь только пароль вводить.


До первой очистки кук или краша вкладки. Токен хранится в обычной куке.
И ладно бы на самом деле улучшалась безопасность. Но нет, все по прежнему завязано на смски.
node
 
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