как по мне это совершенно нормально - поработал с ИБ - почистил куки и историю и закрыл браузер.
т.е. - капча была, есть и будет привыкаем...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:16
как по мне это совершенно нормально - поработал с ИБ - почистил куки и историю и закрыл браузер.
т.е. - капча была, есть и будет привыкаем...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:42
uaprofi
Ну если вам нехрен делать и/или ждёте взлома домашнего ПК, то да...
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