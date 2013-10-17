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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7628762976307631>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:16

  node написав:До первой очистки кук или краша вкладки. Токен хранится в обычной куке.
И ладно бы на самом деле улучшалась безопасность. Но нет, все по прежнему завязано на смски.


как по мне это совершенно нормально - поработал с ИБ - почистил куки и историю и закрыл браузер.
т.е. - капча была, есть и будет :mrgreen: привыкаем...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:42

uaprofi
Ну если вам нехрен делать и/или ждёте взлома домашнего ПК, то да... :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:39

Re: Альфа-Банк

отчего вы не платите коммунальные платежи напрямую? в Альфе же м/б бесплатные, я уже и забыла, когда пользовала сторонние сервисы.
Оформила шаблоны по всем поставщикам, контролирую изменение реквизитов из печатных платежек, да и все.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:42

  uaprofi написав:капча была, есть и будет :mrgreen: привыкаем...


По мне так даже само мобильное приложение банка в качестве аутентификатора было бы гораздо лучшим вариантом. Да что угодно лучше, чем капча.
node
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 01:57

node

кстати если на устройстве не будет по каким либо причинам доступка к капче
то и в ИБ хрен попадёшь :mrgreen:

Зображення
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 05:36

  Arien написав:отчего вы не платите коммунальные платежи напрямую? в Альфе же м/б бесплатные, я уже и забыла, когда пользовала сторонние сервисы.

Наверное потому что оплата напрямую без изюма, а сторонние сервисы с... Поэтому просто бесплатно для "свинов" - уже значит дорого :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:02

  mustbe написав:Сильпо - это не по-свински


Чому так вважаєте?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:03

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.

cdj2, добрый день. Если сделать устройство доверенным, то нужно вводить только пароль.

Так у меня и было. Но вот уже несколько дней, несмотря на то, что каждый раз при входе делаю устройство "доверенным", заставляет вводить все по-полной:
- логин,
- день рождения,
- пароль,
- СМС
- "сделать доверенным".
Это что, издевательство такое?!
Mozart
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:15

Re: Альфа-Банк

  Mozart написав:Это что, издевательство такое?!

Похоже кукки не обновляются. Нуна чистить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:23

  clientage написав:
  Mozart написав:Это что, издевательство такое?!

Похоже кукки не обновляются. Нуна чистить :)

Лучше чистить спиртным и Кук лучше свежий
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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