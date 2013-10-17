отчего вы не платите коммунальные платежи напрямую? в Альфе же м/б бесплатные, я уже и забыла, когда пользовала сторонние сервисы. Оформила шаблоны по всем поставщикам, контролирую изменение реквизитов из печатных платежек, да и все.
Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани! Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства Хорошего дня всем
Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.
cdj2, добрый день. Если сделать устройство доверенным, то нужно вводить только пароль.
Так у меня и было. Но вот уже несколько дней, несмотря на то, что каждый раз при входе делаю устройство "доверенным", заставляет вводить все по-полной: - логин, - день рождения, - пароль, - СМС - "сделать доверенным". Это что, издевательство такое?!