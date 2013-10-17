лучшее сразу новый комп специально под МАБ
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:57
лучшее сразу новый комп специально под МАБ
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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