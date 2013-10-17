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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7629763076317632>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:57

  clientage написав:
  Mozart написав:Это что, издевательство такое?!

Похоже кукки не обновляются. Нуна чистить :)


лучшее сразу новый комп специально под МАБ :mrgreen:
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:25

  uaprofi написав:
  clientage написав:
  Mozart написав:Это что, издевательство такое?!

Похоже кукки не обновляются. Нуна чистить :)


лучшее сразу новый комп специально под МАБ :mrgreen:
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов

Я вааще боюсь, шо СБ Адки скоро потребует нести им на сертификацию компы клиентов. И вот пока от СБ не получишь "Адка Сетифай" МАБ и апликуха не залогинятся :mrgreen: :mrgreen:
Вааще не понимаю как остальные мои 20 ИБ пашут, да еще с 2..3 экками :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 16 вер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:26

  clientage написав:Я вааще боюсь, шо СБ Адки скоро потребует нести им на сертификацию компы клиентов. И вот пока от СБ не получишь "Адка Сетифай" МАБ и апликуха не залогинятся

На себя ответственность брать дурных нету.
А вот кроме гуглокапчи потребовать еще залогиниться в фэйсбук, это они могут.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:57

Re: Альфа-Банк

Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28

  V2 написав:
  mustbe написав:Сильпо - это не по-свински

Чому так вважаєте?

Теряется недополученный кешбек, то есть в среднем по больнице - 5%
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:38

mustbe
В мене голда, втрати трішки менші.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:39

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Теряется недополученный кешбек

Это как? Я понимаю если "недополучается кэшбек" или "теряется кэшбек на кэшбек" - это все плохо. А вот если "теряется недополученный" то как бы "минус на минус дают плюс". По логике это вроде хорошо. Но по смыслу фразы все так же плохо. В общем с формулировочкой ИМХО вы несколько перемудрили ;).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:40

  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

Я б не отказался. Но у меня такого нет.
Mozart
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:41

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:В мене голда, втрати трішки менші.
Ну как сказать - у вас они (потери) изначально "трошки больше". Притом постоянно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:50

Flamingo
Не все так однозначно.
В мене не було платити за з'єднання - платежу за платину.
Щоб дана плата окупилась - треба було б, щоб картка певний час просто заробляла на цю плату.
В голди такого не було ;)
Не спорю, щоб при великих щомісячних витратах платина досить швидко почала б генерувати дохід.
V2
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