лучшее сразу новый комп специально под МАБ
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:57
лучшее сразу новый комп специально под МАБ
З.Ы.
можно даже взять какой нибудь ноут с ломбарда за 50баксов
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:25
Я вааще боюсь, шо СБ Адки скоро потребует нести им на сертификацию компы клиентов. И вот пока от СБ не получишь "Адка Сетифай" МАБ и апликуха не залогинятся
Вааще не понимаю как остальные мои 20 ИБ пашут, да еще с 2..3 экками
Востаннє редагувалось clientage в Пон 16 вер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:26
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:57
Re: Альфа-Банк
Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28
Теряется недополученный кешбек, то есть в среднем по больнице - 5%
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:39
Re: Альфа-Банк
Это как? Я понимаю если "недополучается кэшбек" или "теряется кэшбек на кэшбек" - это все плохо. А вот если "теряется недополученный" то как бы "минус на минус дают плюс". По логике это вроде хорошо. Но по смыслу фразы все так же плохо. В общем с формулировочкой ИМХО вы несколько перемудрили .
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:40
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:41
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:50
Flamingo
Не все так однозначно.
В мене не було платити за з'єднання - платежу за платину.
Щоб дана плата окупилась - треба було б, щоб картка певний час просто заробляла на цю плату.
В голди такого не було
Не спорю, щоб при великих щомісячних витратах платина досить швидко почала б генерувати дохід.
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