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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7630763176327633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:56

  Flamingo написав:В общем с формулировочкой ИМХО вы несколько перемудрили ;).

Ок.
Теряется (недополучается) потенциальный кешбек.
Так лучше ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:17

  Mozart написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

Я б не отказался. Но у меня такого нет.

Поговорите с перс.менеджером. Он(а) может на 3 месяца подключить по акции 5% на одну из 3 категорий: продукты, заправки, техника.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:29

Добрый деньAlfa_Bank !
Раньше карту можно было закрыть в маб, сейчас такой опции уже не нахожу :roll:
Это надо по старинке в отделение идти или есть другие способы? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:37

  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

может это извинения за утро 12.09?
сотрудники отобрали все карты с неуспешными авторизациями в момент проблемы и извинился, сделав повышенный кешбэк.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45

  Bosstone написав:
  Mozart написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

Я б не отказался. Но у меня такого нет.

Поговорите с перс.менеджером. Он(а) может на 3 месяца подключить по акции 5% на одну из 3 категорий: продукты, заправки, техника.

А что, так можно?!
Конечно, продукты! На 3 месяца?! Вау!
А какой пароль? Как это сделать?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45

  vollena71 написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

может это извинения за утро 12.09?
сотрудники отобрали все карты с неуспешными авторизациями в момент проблемы и извинился, сделав повышенный кешбэк.

Тогда в Привате тоже такое должны сделать. Тоже все лежало.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:49

Re: Альфа-Банк

А за мультиплекс в августе экстра орехи уже начисляли? Обещали вроде в начале сентября
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:50

Re: Альфа-Банк

А что сейчас у Аллы интересного по валюте есть? Всякие бонусы-надбавки тоже интересны
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:00

  vollena71 написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

может это извинения за утро 12.09?
сотрудники отобрали все карты с неуспешными авторизациями в момент проблемы и извинился, сделав повышенный кешбэк.

Конечно по "нанайски" написано: "сотрудникИ отобралИ" - то есть множественное число, но потом кто-то один "извинился". Но на самом деле за 12.09 фиг кто извинился (ну разве только представитель на форуме конечно) хотя неудоств теперь на месяц - масса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:03

  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

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На оф.сайте не нашел ничего.
lel
 
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