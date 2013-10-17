Ок.
Теряется (недополучается) потенциальный кешбек.
Так лучше ? )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:56
Ок.
Теряется (недополучается) потенциальный кешбек.
Так лучше ? )
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:17
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:29
Добрый деньAlfa_Bank !
Раньше карту можно было закрыть в маб, сейчас такой опции уже не нахожу
Это надо по старинке в отделение идти или есть другие способы? Спасибо
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:37
может это извинения за утро 12.09?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45
А что, так можно?!
Конечно, продукты! На 3 месяца?! Вау!
А какой пароль? Как это сделать?
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45
Тогда в Привате тоже такое должны сделать. Тоже все лежало.
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:49
Re: Альфа-Банк
А за мультиплекс в августе экстра орехи уже начисляли? Обещали вроде в начале сентября
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:50
Re: Альфа-Банк
А что сейчас у Аллы интересного по валюте есть? Всякие бонусы-надбавки тоже интересны
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:00
Конечно по "нанайски" написано: "сотрудникИ отобралИ" - то есть множественное число, но потом кто-то один "извинился". Но на самом деле за 12.09 фиг кто извинился (ну разве только представитель на форуме конечно) хотя неудоств теперь на месяц - масса.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:03
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