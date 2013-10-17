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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7630763176327633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:08

  vollena71 написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

может это извинения за утро 12.09?
сотрудники отобрали все карты с неуспешными авторизациями в момент проблемы и извинился, сделав повышенный кешбэк.

Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:45

Максимум

Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:30

Господа! Через какой промежуток времени, после подачи заявки по реферальной ссылке, обычно отзванивается КЦ для заполнения анкеты на карту?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:33

  Карамболь написав:Господа! Через какой промежуток времени, после подачи заявки по реферальной ссылке, обычно отзванивается КЦ для заполнения анкеты на карту?

в пару часов укладывались.Паспортные данные,код,доход,владение недвигой спросят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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