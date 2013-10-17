Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:08
Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:45
Максимум
Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:30
Господа! Через какой промежуток времени, после подачи заявки по реферальной ссылке, обычно отзванивается КЦ для заполнения анкеты на карту?
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:33
в пару часов укладывались.Паспортные данные,код,доход,владение недвигой спросят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:55
Банк не виплачує бонуси за приведених клієнтів
Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:20
Теж цікаво.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:31
Квесторе_поверніться,
igor9227
можно попробовать - закрыть счёт и примерно через 45 дней получить остаток в кассе
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:40
Re: Альфа-Банк
У меня нет продуктового предложения, зато есть 200 грн за открытие Максимум
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:44
Так а чем свои то мешают? За них орехи тоже дают.
Вот Рассрочку да, обрезают на свои.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:57
Так ещё можно. Купить потом продать, но уже за нал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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