RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7631763276337634>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:08

  vollena71 написав:
  lel написав:Пришло в вайбер: Дополнительный кэшбэк 3% на продукты. Только 21-22.
Это всем или по приглашению?

может это извинения за утро 12.09?
сотрудники отобрали все карты с неуспешными авторизациями в момент проблемы и извинился, сделав повышенный кешбэк.

Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:45

Максимум

Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!
igor9227
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 06.10.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:30

Господа! Через какой промежуток времени, после подачи заявки по реферальной ссылке, обычно отзванивается КЦ для заполнения анкеты на карту?
Карамболь
 
Повідомлень: 520
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:33

  Карамболь написав:Господа! Через какой промежуток времени, после подачи заявки по реферальной ссылке, обычно отзванивается КЦ для заполнения анкеты на карту?

в пару часов укладывались.Паспортные данные,код,доход,владение недвигой спросят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 03.12.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:55

Банк не виплачує бонуси за приведених клієнтів

Користувався пакетом Платінум блек, все влаштовувало, кожного місяця кешбек непоганий виходив, вирішив дружину підтягнути, коли побачив, що банк виплачує обом по 200грн якщо запросити когось по своєму реферальному посиланню і ця людина зробить першу транзакцію.
Дружина перейшла по моєму посиланню, скачала додаток, замовила карту і потім забрала її на відділенні, вже пройшло більше місяця з моменту першої транзакції, але бонусів не видно, а пітримка морозиться, що ніби карта була відкрита не за посиланням. Якби дружина не попросила в бухгалтерії виплачувати зарплату на цю картку, то закрили би принципово не вагаючись.
dimakoshevec
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:20

  igor9227 написав:Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!

Теж цікаво. :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:31

Квесторе_поверніться,
igor9227
можно попробовать - закрыть счёт и примерно через 45 дней получить остаток в кассе
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 21.04.11
Подякував: 474 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:40

Re: Альфа-Банк

У меня нет продуктового предложения, зато есть 200 грн за открытие Максимум :)
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 09.09.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:44

  igor9227 написав:Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!

Так а чем свои то мешают? За них орехи тоже дают.
Вот Рассрочку да, обрезают на свои.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29158
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2335 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:57

  clientage написав:
  igor9227 написав:Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!

Так а чем свои то мешают? За них орехи тоже дают.
Вот Рассрочку да, обрезают на свои.

Так ещё можно. Купить потом продать, но уже за нал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7631763276337634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450, Фантом і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 169, 170, 171
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1703 362429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:26
clientage
А-Банк 1 ... 1334, 1335, 1336
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13358 1877912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 11:36
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
53 20141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 08:30
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.