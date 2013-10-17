clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:10
clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16
igor9227 Никто Вам тут не поможет. После того как смузисты прикрутили комиссию за снятие или перевод всех средств и своих в том числе с Максимки, выход только один - покупки в магазинах, оплата коммуналки и т.п.
Можно, конечно снять с комиссом в 4%, но вряд ли это Вам подходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
|