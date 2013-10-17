RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7631763276337634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:10

clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
igor9227
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 06.10.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

igor9227 Никто Вам тут не поможет. После того как смузисты прикрутили комиссию за снятие или перевод всех средств и своих в том числе с Максимки, выход только один - покупки в магазинах, оплата коммуналки и т.п.
Можно, конечно снять с комиссом в 4%, но вряд ли это Вам подходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7631763276337634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 169, 170, 171
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1703 362429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:26
clientage
А-Банк 1 ... 1334, 1335, 1336
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13358 1877913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 11:36
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
53 20141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 08:30
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.