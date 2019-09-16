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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7631763276337634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:10

clientage
Проблема в том что перекидывал на ультру а попал в максимку) Эти деньги должны были уйти в тасю в свое время, а так-теперь куча личных средств и вынужденно погашенные рассрочки раньше времени.
Так что, есть у кого идеи?
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

igor9227 Никто Вам тут не поможет. После того как смузисты прикрутили комиссию за снятие или перевод всех средств и своих в том числе с Максимки, выход только один - покупки в магазинах, оплата коммуналки и т.п.
Можно, конечно снять с комиссом в 4%, но вряд ли это Вам подходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:43

Re: Альфа-Банк

Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:53

Фантом
В этом то и дело что с тарифами я хорошо знаком, но возможно не знаком с некоторыми сервисами которые позволяют переводить деньги через механизм эквайринга. Наверняка такие есть, просто я об этом не знаю. А то что крутит смусит(ы) я регулярно отслеживаю)
igor9227
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56

  БОБЁР написав:Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ
в ЛС офпреду и не надо топать :wink: есичё напишите,что от меня
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:04

приведи друга

А по реферальной ссылке можно комфорт заказать или как? А то мне тока ультру выдаёт походу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:08

  БОБЁР написав:Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ

А в каком месте ошибка? А то я пару раз случайно нажимал не ту цифру в дате рождения. И ничё, пускало со второго раза.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:11

  БОБЁР написав:Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ

Я все по тефону решал. Звонок с финансового на номер 3344 за 2 грн с копейками и идти никуда не надо
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:26

  БОБЁР написав:Самое главное коллеги, не делать ошибок при входе в МАБ, а то учетка блокируется и в отделение с паспортом и кодом, я вот циферкой одной ошибся и всё завтра топать надобно потому как строго теперь всЁ

Что-то слишком много сложностей стало :?
Для входа в ИБ ПИБа, WebMoney, EXMO достаточно:
1. Логина.
2. Пароля.
3. Пяти или шестизначного (но не четырех, как в Альфе) SMS-кода.
А если вход в ИБ окажется скомпрометирован, злоумышленник на память будет знать ваш номер телефона / дату рождения, - в запасе остается кодовое слово, адрес, ИНН и паспортные данные. Да и не комильфо будет заново логиниться в ИБ, зная, что у злоумышленника есть ваш номер телефона и дата рождения.

Если проблема лишь в том, что на одном устройстве имя пользователя имеют несколько членов семьи, по почему бы тогда не добавить пометку в настройках, что на этом компьютере к МАБу подключены еще несколько человек. Т. е. каждый в своей учетной записи поставит отметку, что кроме него, на этом устройстве в МАБ заходят еще двое.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:45

Національний банк дозволив АТ "Укрсоцбанк" приєднатися до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою
Національний банк України надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання АТ "Укрсоцбанк" до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою. Дозвіл надано 12 вересня 2019 року згідно з положеннями Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків". У результаті реорганізації АТ "Альфа-Банк" стане правонаступником усіх прав та обов’язків АТ "Укрсоцбанк” стосовно його клієнтів та контрагентів. АТ "Альфа-Банк" у порядку правонаступництва набуде всіх прав за переданими йому активами, а також набуде обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-dozvoliv-at-ukrsotsbank-priyednatisya-do-at-alfa-bank-za-sproschenoyu-protseduroyu
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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